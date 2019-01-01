نتنياهو : " أعددنا خطة عسكرية خاصة ضد غزة لن اكشف تفاصيلها ولن تكون كسابقاتها "

القدس المحتلة / سما /

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الادعاء أن "حماس لا تسيطر ميدانيا، ولذلك لا مفر. وقد أعددنا خطة عسكرية خاصة ولن أطرح تفاصيلها.

وقال في مقابلة معه، نشرها موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد :" هذه لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة، واحدة في الحكومة السابقة (برئاسة إيهود أولمرت) واثنتان خلال ولايتي, وهذا لن يكن مشابها للجرف الصامد ولا للرصاص المصبوب ولا لعامود السحاب" وهي الأسماء التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على حروبه العدوانية ضد قطاع غزة.

وتابع نتنياهو أنه "لا أسارع لشن حرب، وأنا أفكر بجنودنا، وبحياة مواطنينا وينبغي تقليص الضحايا إلى الحد الأدنى. ولن أقول لحماس متى سأشن الحرب... وسنعمل في الوقت المناسب, ويبدو أنه لن يكون هناك محرج، وخسارة. سننفذ ذلك".

في سياق اخر زعم نتنياهو، أنه لم يمارس التحريض ضد المواطنين العرب في البلاد، لكنه بدا، في الوقت نفسه، إنه يصعد تحريضه العنصري. وتساءل "أنا أحرض؟ على ماذا أحرض؟ ضد أيمن عودة؟". وفي رده على سؤال، رفض نتنياهو الاعتذار عن تحريضه، مثل أن العرب "يسرقون الانتخابات" ونشر منشور في صفحته في "فيسبوك" جاء فيه أن "العرب يريدون القضاء علينا جميعا".

وحول المنشور الأخير، قال نتنياهو إنه "لا يوجد هنا ما يستدعي الاعتذار لأنهم صححوا ذلك فورا" في إشارة إلى محو المنشور من الصفحة. وزعم نتنياهو أنه يحترم "الناس. اليهود والعرب"، لكنه أضاف أنه لا يحترم النواب العرب، بادعاء أنهم يزورون "بيوت المخربين والقتلة ولأنهم يعارضون دولة إسرائيل كدولة يهودية".