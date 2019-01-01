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عشية الانتخابات الاسرائيلية

"دعم الصحفيين" تدعو إدارة الفيسبوك لوقف خطاب الكراهية والتحريض الإسرائيلي

الأحد 15 سبتمبر 2019 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"دعم الصحفيين" تدعو إدارة الفيسبوك لوقف خطاب الكراهية والتحريض الإسرائيلي


غزة / سما/


تنظر لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين بخطورة بالغة لخطاب الكراهية والتحريض المتصاعد عشية الانتخابات الاسرائيلية المقررة يوم الثلاثاء القادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل .
ورصدت لجنة دعم الصحفيين عشرات الانتهاكات والتجاوزات للمرشحين من الوزراء وأعضاء الكنيست ووزراء سابقين إسرائيليين دون ان يتم اتخاذ إجراءات رادعة من قبل إدارة الفيسبوك كما يجري مع الصفحات الفلسطينية حيث اغلقت إدارة الفيسبوك منذ بداية هذا الشهر أكثر من 60 انتهاكا ضد المحتوى الفلسطيني بذريعة مخالفة سياسات النشر .
إن لجنة دعم الصحفيين وهي ترحب بما قامت به إدارة الفيسبوك من إجراءات عقابية طالت رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بعد تحريضه العنصري الواضح ضد الشعب الفلسطيني لتؤكد على ضرورة معاقبة الصفحات الإسرائيلية التي تبث خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني .
تدعو اللجنة إدارة الفيسبوك أن لا تكيل بمكيالين وأن تمارس قوانينها بشكل عادل على جميع المستخدمين دون أن تغض الطرف عن التحريض الإسرائيلي الواضح لاسيما خلال الحملة الانتخابية الاسرائيلية .
تطالب اللجنة كافة المؤسسات التي تعنى بحرية الرأي والتعبير بضرورة الضغط على إدارة الفيسبوك لوقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير عبر الصفحات والمنصات الفلسطينية المختلفة لاسيما وهي تواجه ملاحقة مستمرة ومتصاعدة من قبل إدارة الفيسبوك دون أسباب مقنعة.
 

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