الشعبية تجدد دعوتها لفلسطينيي الداخل بمقاطعة انتخابات الكنيست

القدس المحتلة / سما /

جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، دعوتها للفلسطينيين في الداخل الأخضر لمقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت الجبهة في بيان لها على أن "المشاركة في هذه الانتخابات يضفي شرعية لهذا الكيان المجرم، الذي أقيم على أنقاض شعبنا ومدنه وقراه، من خلال ارتكاب المجازر والتطهير العرقي وسياسات التهجير والإبعاد".

واعتبرت الجبهة أن "المشاركة العربية في هذه الانتخابات تضليل للرأي العام العالمي والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمقاطعة الدولية، بأن هذا الكيان ديمقراطي وليس كيانًا احتلاليًا استيطانيًا عنصريًا".

وشددت الجبهة أن العلاقة الوحيدة التي يجب أن تكون مع الاحتلال هي بمقاومته والتصدي لجرائمه المتواصلة ولسياساته العنصرية، ومقاطعة مؤسساته وأدوات قمعه الاحتلالية لا الاندماج فيها.

وثمنت الجبهة الجهود المبذولة من أحزاب البلد وحركة كفاح وحملة المقاطعة في توعية الجماهير في الداخل المحتل بأهمية مقاطعة هذه الانتخابات ومخاطر المشاركة فيها، وأدانت كل حملات التحريض بحقهم، معبرةً عن استغرابها لاستعداد بعض القيادات العربية للانضمام لحكومة الاحتلال، ما يعني أنها ستشكّل غطاءً للاحتلال في عدوانه على الفلسطينيين.