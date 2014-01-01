أفيخاي أدرعي يهنئ وائل كفوري بعيد ميلاده ويهديه أغنية "ملغومة"

وكالات / سما /

هنأ الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت، النجم اللبناني وائل كفوري بمناسبة عيد ميلاده، مهديا إياه أغنية “أنا رايح بكرا عالجيش” على طريقة خاصة.

ونشر أدرعي تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال فيها “كل عام وأنت بخير وائل كفوري بعيد ميلادك. بهذه المناسبة أقول أكيد أغنيتك كتبت للجيش اللبناني، وأكيد أنك تدعم أن يكون هذا الجيش هو القوة الوحيدة المسلحة في بلادك”.

وأضاف أنه لا يصح أن تقوم “منظمة إرهابية بدعم إيراني من إيران، بتقرير مصير لبنان واستخدام معسكراتها لإنتاج الصواريخ الدقيقة”، في إشارة إلى حزب الله اللبناني.

وزعم الجيش الإسرائيلي، بداية الشهر الجاري، أن حزب الله اللبناني أنشأ مشروعا جديدا لإنتاج وتجهيز الصواريخ الدقيقة في منطقة البقاع اللبنانية، وهو ما نفاه الحزب.

وعادة ما يثير أدرعي الجدل بتغريداته التي يوجهها لفنانين عرب كان من بينهم هيفاء وهبي وإليسا وراغب علامة وعمرو دياب.

القدس العربي