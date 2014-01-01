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أرادوا إغراق إله يقدسونه فمات 11 شخصا منهم!

الأحد 15 سبتمبر 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرادوا إغراق إله يقدسونه فمات 11 شخصا منهم!


وكالات / سما /

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم في الهند في حادثة مؤسفة وغريبة حصلت خلال مهرجان مخصص للإله "غانيش" الذي يصور برأس فيل.

وفقد هذا العدد الكبير حياتهم في مدينة بوبال في ولاية ماديا براديش، في وقت مبكر من صباح اليوم، أثناء إبحار 19 من الهندوس على متن قوارب لأداء طقس يتطلب إغراق تمثال طيني لهذا الإله في الماء.

وفيما القوارب منطلقة إلى هدفها، انقلب أحدها وسقط ركابه في الماء، وحين حاولوا الصعود إلى مركب ثان، انقلب هو الآخر.

هرع على الفور منقذون إلى المكان وتمكنوا من انتشال 6 أشخاص أحياء و11 جثة تتراوح أعمار أصحابها بين 15 و30 عاما.

ولا يزال البحث جاريا إلى حينه عن مفقودين، فيما رفعت قضية جنائية ضد ربابنة القوارب لتسببهم في هذه الكارثة نتيجة للإهمال.

#الهند #غانيش

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