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سرقة مرحاض ذهبي بقيمة أكثر من مليون دولار من قصر بريطاني

الأحد 15 سبتمبر 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرقة مرحاض ذهبي بقيمة أكثر من مليون دولار من قصر بريطاني


وكالات / سما /

في حادثة سرقة غريبة، حققت الشرطة المحلية البريطانية في حادث تمكن لصوص خلاله من سرقة (مرحاض ذهبي) قيمته 1.25 مليون دولار أمريكي، من أحد القصور البريطانية الفخمة، وهو قصر بلينهايم.

وتمت سرقة المرحاض المصنوع من ذهب عيار 18 قيراط، خلال الليل، وقد تم نصبه كجزء من مشروع فني بهذا القصر المشهور بكونه مسقط رأس رئيس الوزراء البريطاني المشهور ونستون تشرشل، وهو حاليا مقر سكن دوق مالبوروه.

واكتشفت السرقة بعد مجرد يومين من نصب المرحاض الذهبي في حمام بالقصر. واعتقدت الشرطة أن عصابة لصوص قد دخلت القصر، ونزعت المرحاض من مكانه، وهربت بسيارة، تاركة خلفها مشاكل تسرب مياه كثيرة بالحمام.

لقد جذب المرحاض الذهبي هذا، وهو من تصميم الفنان الإيطالي موريسيو كاتيلان، أعدادا هائلة من الزوار عندما عُرض في متحف غوغنهايم في نيويورك عام 2016.

وتم إغلاق القصر، بسبب تحقيقات الشرطة، باعتباره مكان جريمة، في حين أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية أن شخصا اعتقل لعلاقته بالحادث.

#مرحاض #قصر

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