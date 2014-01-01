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رضيعة تقتل والدتها بطريقة مروعة

الأحد 15 سبتمبر 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رضيعة تقتل والدتها بطريقة مروعة


وكالات / سما /

قتلت طفلة بعمر عامين والدتها بطريقة مروعة، عندما ضغطت على مفتاح إغلاق نافذة السيارة الأتوماتيكي بالخطأ، مما أدى إلى إغلاقه على رقبتها وإزهاق روحها، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتقول الصحيفة إن "يوليا شاركوم"، التي كانت تحتفل بعيد ميلادها الـ21، من بيلاروسيا، فقدت حياتها في 31 أغسطس الماضي، بسبب الاختناق.

وعثر أرتور، على زوجته يوليا فاقدة الوعي بعد وقت قصير من الحادث، فكسر النافذة من أجل سحب جسدها الهامد من السيارة، وتوفيت الأم لطفلتين بعد 8 أيام من الحادث المأساوي بسبب الاختناق الذي أدى إلى تلف في الدماغ.

وأفاد التقرير الطبي: "عانى دماغها بشكل شديد بسبب انقطاع الأكسجين، وأضبحت الشرايين غير قادرة على ضخ الدماء".

وقال ديمتري إيفانيوك، من لجنة التحقيق في بيلاروسيا: "وجدها زوجها فاقدة للوعي، وعنقها محشور بجوار نافذة الباب الأيسر الأمامي لسيارتهما العائلية"، مضيفًا أن الأم المنكوبة نُقلت إلى مستشفى بريست الإقليمي في حالة خطيرة مع وجود علامات الاختناق عليها.

#رضيعة

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