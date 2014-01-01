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وجبات خفيفة تساعدك على فقدان الوزن

الأحد 15 سبتمبر 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وجبات خفيفة تساعدك على فقدان الوزن


وكالات / سما /

يشعر متبعي الدايت عادة بالجوع أثناء الوجبات ما فيلجأون إلى تناول وجبات إضافية للتخلص من ذلك الشعور ما يهدد باكتساب سعرات حرارية إضافية، لذا يحتاجون إلى سناك صحية تساعدهم على الشبع وفي نفس الوقت تكون سعراتها الحرارية قليلة.

واليكم أبرز الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها بين الوجبات وتكون سعراتها الحرارية قليلة، وفي نفس الوقت تكون غنية بالألياف لتساعد على الشعور بالشبع، وهي كما نشرت "الكونستلو":

الفشار

يعد الفشار من أبرز الأطعمة الغنية بالألياف المفيدة لتحسين عملية الهضم، وتساعد على الشعور بالامتلاء لفترات طويلة، كما أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة، ولكن بشرط تحضيره بطريقة صحية وعدم استخدام دهون كثيرة، فيكفي ملعقة واحدة من الزيت النباتي، وكذلك عدم استخدام إضافات أخرى.

حبوب الافطار الكاملة

وتعد حبوب الإفطار الكاملة من الوجبات الخفيفة وفي نفس الوقت تتميز بغناها بالمعادن والفيتامينات والنشويات المفيدة والألياف ما يساعد في منح الجسم الطاقة اللازمة له والشعور بالشبع، بشرط تحضيره بلبن خالي الدسم، وعدم إضافة السكر إليه.

البطاطا المشوية

البطاطا المشوية من أكثر الوجبات اللذيذة والتي تتميز بغناها بالألياف، وأيضا مضادات الأكسدة وفيتامينات أهمها فيتامين A ، C، فضلًا عن غناها بـ"بيتا كريبتوزانتين" المفيد في علاج الالتهابات المزمنة و"بيتا كرواتين".

الذرة

الذرة المشوي أو المسلوقة من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية، ومرتفعة القيمة الغذائية، فهي مفيد لصحة القلب والكلى والمفاصل وللجهاز الهضمي كما أنها مصدر مهم للفيتامينات والمعادن.

الحمص

الحمص غني بالألياف التي تساعد على الشبع، والحفاظ على سكر الدم، وأيضا الكربوهيدرات المعقدة التي تأخذ وقت طويل في الهضم، فضلا عن سعراتها الحرارية المنخفضة، وغناه بالحديد والبروتين ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك.

الترمس

الترمس أيضا من الأطعمة اللذيذة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ونسبة مرتفعة من الألياف، والفيتامينات والمعادن، ولكن يُشترط نقعه وسلقه جيدًا.

المكسرات

المكسرات من الأطعمة الغنية بالدهون المفيدة لصحة الجسم، مثل الأوميجا 3، ومحفزة لخسارة الوزن.

#الوجبات #الوزن

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