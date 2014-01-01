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احذر: لا تتناول المسكنات 3 أيام متواصلة

الأحد 15 سبتمبر 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احذر: لا تتناول المسكنات 3 أيام متواصلة


وكالات / سما /

حذرت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين من أن تعاطي المسكنات والمنومات قد يؤدي على المدى الطويل إلى إدمانها، والذي تتمثل أعراضه في تعاطي هذه الأدوية على سبيل الوقاية والشعور بالعصبية والقلق والاضطراب الداخلي في حال عدم تعاطيها.

ولتجنب الوقوع في فخ الإدمان، أوضحت الرابطة أنه لا يجوز تعاطي المسكنات والمنومات لمدة تزيد على 3 أيام متواصلة أو 10 أيام في الشهر وفق ما نقله موقع "مصراوي".

وبشكل عام لا يجوز تعاطي المسكنات والمنومات دون استشارة الطبيب، حتى وإن كان صرفها لا يحتاج إلى وصف الطبيب، خاصة الأنواع المحتوية على المادة الفعالة "ديفينهيدرامين" أو "دوكسيلامين".

#المسكنات

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