ثغرة خطيرة في نظام تشغيل "أيفون" المرتقب

وكالات / سما /

يبدو أن شركة "أبل" فشلت في تحصين هواتف "آيفون" بالشكل الكافي، في نظام التشغيل الجديد المقرر إطلاقه بعد أيام قليلة، حسب تقارير حديثة.

فقد اكتشف باحث ثغرة خطيرة في نظام التشغيل "iOS 13"، المقرر إطلاقه في 19 سبتمبر الجاري، تمكن المستخدم من الولوج إلى قائمة جهات الاتصال دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور، حسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التكنولوجيا.

وقال الباحث خوسيه رودريغيز إن الثغرة يمكن الوصول إليها عبر استقبال مكالمة "فيس تايم"، مع الاستعامة بنظام المساعد الصوتي "سيري"، وأوضح بالفيديو كيف يمكن أن يحدث ذلك.

وبمجرد إجراء المكالمة، يتمكن رودريغيز بخطوات بسيطة، من الوصول إلى قائمة جهات الاتصال وأي معلومات أخرى مخزنة بها، مثل عناوين البريد الإلكتروني.

وقال الباحث خوسيه رودريغيز إن الثغرة يمكن الوصول إليها عبر استقبال مكالمة "فيس تايم"، مع الاستعامة بنظام المساعد الصوتي "سيري"، وأوضح بالفيديو كيف يمكن أن يحدث ذلك.

وبمجرد إجراء المكالمة، يتمكن رودريغيز بخطوات بسيطة، من الوصول إلى قائمة جهات الاتصال وأي معلومات أخرى مخزنة بها، مثل عناوين البريد الإلكتروني.