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يويتوب يوقف خدمة على الويب.. و"التليفزيون الذكي" بديلا

الأحد 15 سبتمبر 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يويتوب يوقف خدمة على الويب.. و"التليفزيون الذكي" بديلا


وكالات / سما /

حذر موقع خدمة مقاطع الفيديو (يوتيوب) زوّاره الذين كانوا يفضلون مشاهدة الفيديوهات على متصفح الويب، مستخدمين سمة Leanback  التي تسمح باستعراض محتوى الفيديوهات بواجهة كبيرة وعالية الوضوح، من أن هذا السمة "ستختفي قريبًا".

لكن هذا لن يمنعك من مشاهدة فيديوهات يوتيوب بهذه السمة على أجهزة أخرى، في وقت امتنع فيه الموقع، الذي يملكه ألفابت عن التعليق.

وليس من الواضح حتى الآن سبب توقف يوتيوب لسمة Leanback على الويب، بحسب موقع engadget.

لكن قد يكون ذلك محاولة لثني صناع الأجهزة الإلكترونية عن الالتفاف على هذه السمة على الويب. ومع ذلك، قد يكون الأمر مجرد تحويل لموارد الشركة لأنه أصبح أمام الكثير من المستخدمين الآن إمكانية الوصول إلى هذه السمة عبر أجهزة التلفزيون الذكية وغيرها. وفي هذه الحالات، تكون نسخة الويب على يوتيوب غير فريدة من نوعها.

وربما يستعيض يوتيوب بذلك لبذل المزيد من الجهد في تطبيقات المحلية.

#يويتوب #الويب

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