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انتصار صعب للذئاب.. والحوانين والمغازي للتعادل

الأحد 15 سبتمبر 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصار صعب للذئاب.. والحوانين والمغازي للتعادل


غزة / سما /

تفوق خدمات خانيونس على نظيره العطاء (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الذئاب" محمد خطاب بالخطأ في مرماه (13), ومحمد أبو معمر (71) من ركلة جزاء, وأحرز هدف العطاء صالح بركة (21).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لخدمات خانيونس عبر محمد أبو معمر (87), علما أن العطاء أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد أبو ستة (86).

ورفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر دون نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

بيت حانون الأهلي – خدمات المغازي (2-2)

وتعادل بيت حانون الأهلي مع خدمات المغازي (2-2).

وتقدم "الحوانين" بهدفين عبر أحمد السبع (3), ويوسف مصلح (11), قبل أن يردّ المغازي بهدفين عن طريق مصطفى الهسي (46), وسفيان بركة (85).

ورفع "الحوانين" رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مؤقتا, وبات رصيد المغازي 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا.

#خدمات خانيونس #بيت حانون الأهلي #خدمات المغازي #العطاء

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