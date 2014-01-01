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فيديو.. ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مقلق على ليفانتي

الأحد 15 سبتمبر 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مقلق على ليفانتي


وكالات / سما /

حقق ريال مدريد انتصاراً مقلقاً على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وقرر زين الدين زيدان الدفع بفينيسيوس جونيرو ولوكاس فاسكيز على الأطراف الهجومية، بينما شغل كريم بنزيما مركز رأس الحربة كالعادة، أما خاميس رودريجيز فقد تواجد كصانع ألعاب أمام توني كروس وكاسيميرو في ظل غياب لوكا مودريتش للإصابة.

وشن ريال مدريد ضغطاً كبير على ليفانتي في النصف ساعة الأولى وحاصره في مناطقه الدفاعية، وكاد كريم بنزيما وتوني كروس أن يفتتحان باب التسجيل في أول ربع ساعة، لكن تسديدتهما لم تصل إلى الشباك.

ونجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في إضافة الهدف الأول بحلول الدقيقة 25 بعد عرضية مميزة من داني كارفاخال، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني بعد 6 دقائق، وهذه المرة كان خاميس هو من قدم له التمريرة على طبق من ذهب.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمسة دقائق، سجل البرازيلي المتألق كاسيميرو الهدف الثاني بعد صناعة مميزة من زميله فينيسيوس جونيرو الذي قدم شوط أول جيد بالمجمل.

وتراجع ريال مدريد كثيراً في الشوط الثاني، خصوصاً من حيث الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية أمام المرمى، وتمكن ليفانتي من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 49 عن طريق مهاجم الريال المعار بورخا مايورال.

وأجرى زين الدين زيدان تبديلاً مثيراً للجدل بعد إخراج كاسيميرو وإقحام الوافد الجديد إدين هازارد، ولم يتبقى سوى توني كروس وحيداً في محور خط الوسط، ونتج عن ذلك ان الفريق فقد سيطرته على وسط الملعب.

وتجرأ ليفانتي أكثر على مرمى ريال مدريد بعد ذلك وتمكن من إضافة الهدف الثاني بحلول الدقيقة 75 عن برأسية من جونزالو مويليرو الذي هرب من رقابة داني كارفاخال، وكاد أن يسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع لولا تألق تيبو كورتوا.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة الثامنة وصعد إلى المركز الثاني بشكل مؤقت، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 6 وتراجع إلى المركز الخامس.

#ريال مدريد #ليفانتي

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