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فيديو.. ليفربول يحافظ على الصدارة بثلاثية على نيوكاسل

الأحد 15 سبتمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يحافظ على الصدارة بثلاثية على نيوكاسل


وكالات / سما /

نجح ليفربول في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي وذلك بالتغلب على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف ضمن الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي.

أحرز اهداف الليفر كلاً من ساديو ماني “هدفين” والنجم المصري محمد صلاح هدفاً وتألق فيرمينو في صناعة هدفين بعد دخوله في المباراة كبديل لديفوك أوريجي في نهاية الشوط الأول.

بدأت المباراة بتقدم نيوكاسل بهدفٍ عبر بييترو فيلميز بتسديدة قوية بيمناه سكنت شباك الحارس أدريان عند الدقيقة السابعة.

وسيطر الليفر على المباراة ولكنه واجه دفاعاً منيعاً انهار فقط عند الدقيقة 28 بهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عبر السنغالي المتألق ساديو ماني.

ثم أضاف ماني الهدف الثاني بعد تمرير من البديل فيرمينو في الدقيقة 40 حيث انفرد بحارس نيوكاسل وسدد كرة اصطدمت بجسد الحارس قبل أن تعود له ليضعها بسهولة في الشباك.

في الشوط الثاني زاد الريدز من ضغطه وأضاع عدة فرص محققة للتهديف عبر روبيرسون وآرنولد.

حتى جاء محمد صلاح في الدقيقة 74 من عمر المباراة وسجل الهدف الحاسم بعد تمريرة رائعة من البرازيلي فيرمينو وإنهاء مميز من الفرعون المصري.

وبذلك رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي مازال لديه مباراة في الجولة الخامسة يلعبها ضد نورويتش سيتي مساء اليوم.

#ليفربول #نيوكاسل

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