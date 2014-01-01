نيمار يُعلق على فشل انتقاله إلى برشلونة

وكالات / سما /

في أول خروج إعلامي له عقب تعثر انتقاله إلى نادي برشلونة، أكد نيمار دا سيلفا، أنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكنه رفض في نفس الوقت، توضيح بعض التفاصيل المتعلقة بفشل المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وكان نيمار دا سيلفا بطل الميركاتو الصيفي المنقضي، بامتياز، حيث بذل النادي الكتالوني جهداً كبيراً لاستعادته، لكن باريس سان جيرمان أصر على الحصول على الأموال فقط، رافضاً مقترح برشلونة الذي ينص على إقحام لاعب أو لاعبيْن في الصفقة.

وفاز باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورج بصعوبة بالغة، بهدف دون رد، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من عمر الدوري الفرنسي، وسجل هدف المباراة الوحيد، نيمار جونيور في الدقيقة (90+2).

وقال نيمار دا سيلفا عقب اللقاء في تصريحات أبرزتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “الكل يعرف بأنني كنت أريد المغادرة وقلت ذلك جيداً وكررته، ولكن لن أتحدث عن التفاصيل، أنا الآن لاعب لباريس وعليّ تقديم كل شيء في الملعب”.

وتابع: “دوري هو تقديم كل كل شيء في الملعب وهذا ما سأفعله طوال الموسم، وسأكون سعيداً.. أفضل الأرقام في مسيرتي المهنية حققتها في باريس سان جيرمان”.

واختتم بالقول: “لسوء الحظ، في الموسمين الماضيين عانيت من عدة إصابات، وغبت عن الكثير من المباريات المهمة، لكن عندما أكون في الملعب، أقدم كل ما لدي وقد حقق بالفعل إنجازات كثيرة”.