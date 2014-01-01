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مانشستر سيتي يسقط مجدداً وهذه المرة ضد نوريتش

الأحد 15 سبتمبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يسقط مجدداً وهذه المرة ضد نوريتش


وكالات / سما /

حقق نوريتش سيتي مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيقه الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وكان نوريتش سيتي قد صعد إلى “البريميرليج” خلال الموسم الحالي بعد تتويجه بدوري الدرجة الأولى، حيث كانت المواجهة بين صاحب المركز الثاني من الاعلى، والمركز الثاني من القاع.

وتقدم نوريتش بثنائية عن طريق كيني ماك لين وتود كانتويل في الدقيقتين 18 و28، قبل أن يقلص سيرجيو أجويرو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

واستطاع هداف نوريتش تيمو بوكي تعزيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 50، وكان السيتي على مقربة من التعادل، لكنه اكتفى بتسجيل الهدف الثاني بأقدام الإسباني رودي في الدقيقة 88.

وبات في رصيد مانشستر سيتي 10 نقاط، محتلاً المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول، وفي رصيده نوريتش ستة نقاط في المركز الثاني عشر.

#مانشستر سيتي

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