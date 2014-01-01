فيديو.. برشلونة يثأر من فالنسيا بخماسية مستحقة

وكالات / سما /

رد نادي برشلونة الدين، لنظيره فالنسيا، حيث فاز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب الكامب نو، لحساب فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان فالنسيا قد حرم برشلونة من كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي، كان تعادل معه مرتين في مسابقة الدوري الإسباني، الأولى بهدف مقابل هدف في الميستايا، والثانية في الكامب نو بهدفين لمثلهما.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة، حيث سجل أنسو فاتي الهدف الأول في الدقيقة الثانية، بعدما استلم تمريرة رائعة من فرينكي دي يونج، داخل منطقة الجزاء، ليضعها صاحب الـ16 عاماً في مرمى ياسبر سيليسين بتسديدة متقنة.

وبعدها بخمسة دقائق، عاد أنسو فاتي ليصنع الهدف الثاني لصالح برشلونة، حيث انطلق من الجهة اليسرى ليتوغل داخل دفاعات فالنسيا ويمرر كرة رائعة لزميله فرينكي دي يونج، ليتولى هذا الأخير مهمة إسكانها في شباك مواطنه سيليسين.

واستحوذ برشلونة على الكرة، وسط تراجع كامل من لاعبي فالنسيا لمناطقهم، لكن الدقيقة 27 حملت هدف تقليص الفارق للخفافيش، عن طريق كيفن جاميرو الذي تلقى تمريرة بينية من رودريجو، لترتطم كرته بالقائم الأيسر قبل أن تدخل لشباك البارسا.

وحاول فالنسيا إدراك هدف التعادل، لكن البارسا أحبط ثورته، ليضيف جيرارد بيكيه الهدف الثالث لصالح الفريق الكتالوني بعدما تابع تسديدة قوية من أنطوان جريزمان في الدقيقة 51، ليطمئن جماهير البارسا على النتيجة.

في الدقيقة 60، قرر إرنستو فالفيردي إقحام لويس سواريز بدلاً من أنسو فاتي، وبعدها بدقيقة واحدة، سجل المهاجم الأوروجواياني الهدف الرابع للفريق الكتالوني بتسديدة قوية من خارج مربع العمليات.

وفي الدقيقة 82، حصل لويس سواريز على تمريرة من أنطوان جريزمان داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية عانقت شباك الخفافيش، وفي الوقت بدل من الضائع، سجل فالنسيا الهدف الثاني عن طريق ماكسيمليانو جوميز.