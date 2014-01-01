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"بينيت" يحذر : صفقة القرن ستعطي 90% من الضفة للفلسطينيين

الأحد 15 سبتمبر 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بينيت" يحذر : صفقة القرن ستعطي 90% من الضفة للفلسطينيين


القدس المحتلة/سما/

حذر زعيم حزب اليمين الاسرائيلي الجديد نفتالي بينيت من خطورة خطة السلام الامريكية "صفقة القرن" والتي من المتوقع ان يعلن عنها بعد الانتخابات الاسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل .

ونشر بينت على صفحته في "تويتر" و"فيسبوك" خريطة باللون الأسود تمثل 90% من الضفة الغربية، قائلاً:" إنها ستكون للفلسطينيين وفق منظور ورؤية صفقة القرن"، بينما تظهر باللون الأبيض "اسرائيل" داخل محيط دولة فلسطين.

واضاف"هذا هو الجحيم لكل من سكان أرييل وعوفرا وكريات أربع..انها نهاية الاستيطان".

وقال بنيت إن "نتنياهو تحدث عن السيادة" في المستوطنات - لكنه تجنب عن عمد القول "السيادة على أراضي C." ووعد بعدم إخلاء مستوطنة، لكن الصفقة الامريكية تقول غير ذلك ".

وأشار إلى أن هناك خطرًا سيهدد المستوطنات التي ستبقى بعد أن يحيط بها الفلسطينيون، محذرًا من خطورة التعامل مع الصفقة.

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