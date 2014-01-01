سيناتور أمريكي بارز: استهداف منشآت إيران النفطية سيكسر ظهر نظامها

واشنطن/وكالات/

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الإدارة الأمريكية إلى وضع خيار استهداف منشآت النفط الإيرانية على الطاولة، معتبرا أن مثل هذا الهجوم "سيكسر ظهر النظام" في طهران.

جاء ذلك في تغريدة للسيناتور نشرها على "تويتر" تعليقا على الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة "أرامكو" السعودية صباح السبت.

وكتب غراهام: "لقد حان الوقت الآن لكي تضع الولايات المتحدة على الطاولة هجوما على مصافي النفط الإيرانية، إذا استمرت الأخيرة في استفزازاتها أو زادت من تخصيب اليورانيوم".

وحسب السيناتور الأمريكي، فإن إيران "لن تتوقف عن تصرفاتها السيئة حتى تصبح العواقب أكثر واقعية، مثل مهاجمة مصافيها، مما سيكسر ظهر النظام".

ووصف غراهم الهجمات التي شنها "المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران" على مصافي النفط السعودية، بأنها "مثال آخر على الطريقة التي تنشر فيها إيران الفوضى في الشرق الأوسط"، مضيفا أن "النظام الإيراني غير مهتم بالسلام، وإنما يسعى إلى امتلاك السلاح النووي والهيمنة الإقليمية".

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بومبيو يتهم طهران بالوقوف وراء الهجمات على منشأتي النفط في السعودية

وفي وقت سابق حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طهران المسؤولية عن استهداف منشأتي "أرامكو" في ما وصفه بأنه "هجوم غير مسبوق ضد إمدادات الطاقة العالمية"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".

المصدر: RT