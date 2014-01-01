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مستوطنون يهاجمون منازلا بالحجارة شرق الخليل

الأحد 15 سبتمبر 2019 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

هاجم مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، منازل المواطنين في "حي الحريقة" بمدينة الخليل ورشقوها بالحجارة والزجاجات وروعوا قاطنيها.

وقال مصدر محلي إن العشرات من مستوطني مستوطنة "كريات اربع" المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، هاجموا على مرأى وتحت حماية جنود الاحتلال منازل المواطنين بالحجارة وحطموا زجاج عددا من النوافذ، وأطلقوا هتافات عنصرية، وأثاروا حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال.

وناشد اهالي "حي الحريقة"، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتدخل والعمل لوقف إرهاب المستوطنين المدعومين من قبل سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية لهم.

#مستوطنون

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