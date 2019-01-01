  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول أمريكي : نتنياهو وافق على الانسحاب من الضفة الغربية في عهد أوباما

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي : نتنياهو وافق على الانسحاب من الضفة الغربية في عهد أوباما


القدس المحتلة / سما /

كشف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط السفير الأمريكي في إسرائيل السابق، مارتن إنديك، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وافق على الانسحاب من الضفة الغربية.

وقالت القناة العبرية الـ"13"، مساء لسبت، بأن مارتن إنديك هاجم حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، حيث رأى أن نتنياهو، رئيس الحزب، عبر عن دعمه لخطة أمريكية سابقة للانسحاب من الضفة الغربية.

وأوضح إنديك أن موشي يعالون، الذي شغل منصب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حكومة نتنياهو السابقة، عارض الخطة الأمريكية، في وقت حظر على زميله في حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، التحدث إلى المسؤولين الأمريكيين.

ولفت مارتن إنديك، إلى أن حزب الليكود أوضح ان الجنرال غانتس هو الذي أيد الانسحاب من الضفة الغربية، في حين عبر نتنياهو عن دعمه لهذه الخطة. 

ونشر إنديك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الجمعة، قال فيها:

إن نتنياهو عبر عن دعمه لخطة الجنرال الأمريكي، جون ألن، الذي اقترح الانسحاب خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، حيث دعم نتنياهو الخطة، ولم يريد الضم لأنه غير ضروري، ومن استخدم حق النقض [الفيتو" كان الجنرال يعالون، بحكم كونه وزيرا للدفاع. ويعالون منع زميله في غانتس من التحدث إلى المسؤولين الأمريكيين. 

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..السيسي يعلق على اتهامات بإقامة مدفن عائلي بثمن باهظ وبناء قصور رئاسية

غدًا : الإعلان عن مئات الوظائف الحكومية بغزة

تعطل إمدادات النفط السعودية بعد هجوم الحوثيين على "أرامكو"

بن يشاي يرصد خطط الاحزاب الاسرائيلية اتجاه قطاع غزة في حال فوزهم

بوتين حذر نتنياهو وهدد بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية في حال ضربها أهدافا بلبنان وسوريا

معاريف: أينما سنذهب ستلاحقنا غزة وليس صدفة أن يتم الحفاظ علي سياسة الغموض حولها

من هم "الشرفاء" الذين تعاونوا مع الحوثيين في ضرب أرامكو؟

الأخبار الرئيسية

نتن

صحافية تحرج نتنياهو بسؤال حول عدد الصواريخ التي اطلقت من غزة

كتائب أبو علي مصطفي تعلن اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

نتنياهو

نتنياهو في رسالة لسكان الجنوب: أنا أفهم محنتكم ولا مفر من حملة عسكرية واسعة ضد حماس

ترامب: ناقشت مع نتنياهو إبرام معاهدة دفاع مشترك بين واشنطن واسرائيل

حريق ارامكو

تعطل إمدادات النفط السعودية بعد هجوم الحوثيين على "أرامكو"