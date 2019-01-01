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نتنياهو "لا يستبعد" تعيين وزير عربي إن شكّل الحكومة المقبلة

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو "لا يستبعد" تعيين وزير عربي إن شكّل الحكومة المقبلة


القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه "لا يستبعد" تعيين وزير عربي إن شكّل الحكومة المقبلة، وذلك في مقابلة مع موقع "واينت" العبري السبت، أجريت في مقره في القدس، مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري الثلاثاء. 

وهرول رؤساء القوائم الإسرائيلية إلى استيودهات الإذاعات والمواقع والتلفزيونات السبت، لإدلاء التصريحات في المقابلات، قبل حلول الصمت الانتخابي. 

وفي رده على سؤال ما الذي سيحدث إن خسر في الانتخابات، أجاب نتنياهو "إسرائيل ستخسر"، مضيفا أن "المعارضة ستشكّل حكومة يسارية بمشاركة أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة"، المُناهضة لـ "الاحتلال" والمؤيدة للفلسطينيين. 

وأوضح نتنياهو "المعارضة قالت إنها 'لا تستبعد وزراء عرب'، وأنا أيضا لا استبعد، ولكنني أستبعد القائمة المُشتركة، أما المُعارضة فهي لا تستبعدهم، وسيكونون وزراء هناك". ويبلغ تعداد العرب في إسرائيل نحو مليون ونصف المليون نسمة، يشكّلون نحو 18% من إجمال عدد السكان. ويحمل هؤلاء الجنسية الإسرائيلية، بعد بقائهم داخل حدود إسرائيل، بعد قيامها في العام 1948. 

ورفض نتنياهو في المقبلة، ألا تُسفر نتائج الانتخابات عن إجراء انتخابات للمرة الثالثة، مشيرا إلى أنه "لا يحتاج" إلى "قانون الحصانة" الذي يحول دون مُحاكمته في ملفات الفساد ضده، "لأن التهم ستنهار"

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