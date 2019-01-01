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اعتقال 3 مواطنين خلال اقتحامات متفرقة بالضفة والقدس

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 3 مواطنين خلال اقتحامات متفرقة بالضفة والقدس


رام الله / سما /

 اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين بينهم طفل خلال اقتحامات متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت سكن الأسير الطالب حسن هاشم في بلدة بيرزيت شمال رام الله وصادرت بعض مقتنياته، فيما داهمت قرية بيتين شرق المدينة.

واعتقل جنود الاحتلال الطفل اسلام تيسير بنات من مخيم العروب شمال الخليل، كما اقتحموا عدة منازل في أحياء متفرقة بالمدينة.

والقى شبّان عبوة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب قوات الاحتلال قرب حاجز النفق بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

واعتقل الاحتلال الشابين نسيم أمجد محيسن ومحمد موسى حمدان من قرية العيسوية في القدس المحتلة، وشهدت بلدة العيزرية مواجهات مع جنود الاحتلال.

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