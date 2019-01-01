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صحافية تحرج نتنياهو بسؤال حول عدد الصواريخ التي اطلقت من غزة

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحافية تحرج نتنياهو بسؤال حول عدد الصواريخ التي اطلقت من غزة


القدس المحتلة / سما /

 وقع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء  السبت، في حالة إحراج شديدة بعد أن وجهت له الصحافية أيالا حسون في مقابلة على القناة 13 العبرية سؤالًا حول عدد الصواريخ المطلقة من غزة على مناطق غلاف غزة خلال عام ونصف العام الماضي.

وقال نتنياهو، ربما بضع المئات من الصواريخ. فيما ردت عليه باستهزاء "نعم رئيس الوزراء، 1800 صاروخ".

وحاول نتنياهو الرد على كلامها، إلا أنها كررته أكثر من مرة ووجهت له أسئلة مختلفة، ما دفعه لتكرار إجاباته بأنه لا مفر من حرب في غزة، وأنها يشعر بصعوبة الحياة التي يعيشها سكان غلاف غزة.

وسألته الصحافية عن أن أفيغدور ليبرمان وزير الجيش السابق الذي قالت إنه هدد باغتيال إسماعيل هنية قائد حماس خلال 48 ساعة ولم ينفذ، وأنه هو الآخر وعد بإسقاط حكم حماس ولم يفعل. فرد قائلًا "بالتأكيد سنسقطها وهذا خيار موجود".

 السبت، في حالة إحراج شديدة بعد أن وجهت له الصحافية أيالا حسون في مقابلة على القناة 13 العبرية سؤالًا حول عدد الصواريخ المطلقة من غزة على مناطق غلاف غزة خلال عام ونصف العام الماضي.

وقال نتنياهو، ربما بضع المئات من الصواريخ. فيما ردت عليه باستهزاء "نعم رئيس الوزراء، 1800 صاروخ".

وحاول نتنياهو الرد على كلامها، إلا أنها كررته أكثر من مرة ووجهت له أسئلة مختلفة، ما دفعه لتكرار إجاباته بأنه لا مفر من حرب في غزة، وأنها يشعر بصعوبة الحياة التي يعيشها سكان غلاف غزة.

وسألته الصحافية عن أن أفيغدور ليبرمان وزير الجيش السابق الذي قالت إنه هدد باغتيال إسماعيل هنية قائد حماس خلال 48 ساعة ولم ينفذ، وأنه هو الآخر وعد بإسقاط حكم حماس ولم يفعل. فرد قائلًا "بالتأكيد سنسقطها وهذا خيار موجود".

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