46 اصابة بينهم طفلة خلال مواجهات اندلعت الليلة مع الاحتلال بالعيزرية

القدس المحتلة / سما /

اصيب 46 مواطنا الليلة ، بينهم طفلة خلال مواجهات اندلعت في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس .

وأفاد الهلال الاحمر، ان الاصابات تنوعت بين الجروح والرضوض والاختناق والحروق وتم علاجهم ميدانيا ، مضيفا ان ن جيش الاحتلال استهدف سيارة عائلية بداخلها 6 اشخاص اصيبوا بالاختناق، وتم اخلائهم وتقديم العلاج الميداني لهم .

وأفادت مصادر طبية عاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الطفلة (..) اصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها بادئ الأمر الى مركز طبي في ابو ديس قبل ان يتم تحويلها الى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج.