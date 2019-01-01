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ليبرمان يستبعد إجراء انتخابات إسرائيلية ثالثة

السبت 14 سبتمبر 2019 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يستبعد إجراء انتخابات إسرائيلية ثالثة


القدس المحتلة / سما /

استبعد زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" الإسرائيلي المُعارض أفيغدور ليبرمان، إجراء انتخابات إسرائيلية ثالثة هذا العام. 

واتهم ليبرمان في كلمة ألقاها في "منتدى السبت الثقافي" في تل ابيب، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "أنه جر البلاد إلى انتخابات مرتين لاعتباراته"، وأضاف "هذه المرة ستُشكّل الحكومة، سواء مع نتنياهو أو بدونه". 

وكرر ليبرمان تعهّده، بعدم الجلوس بحكومة برئاسة نتنياهو، إلا تخلّى الأخير عن حلفه مع اليهود المُتزمتين دينيا (الحريديم). وأوضح ليبرمان أن حزبه سينضم "فقط" لحكومة وحدة واسعة، "بدون 'الحريديم' وبدون المسيانيون"، على حد تعبيره. 

وتابع ليبرمان أن "'الحريديم' شعروا في العام ونصف العام الماضي، أن نتنياهو هو رهينة لديهم، وعليه فإنهم أخذوا مهاجمة الوضع القائم بين الدين والدولة" في إسرائيل. 

وليبرمان معروف بعلمانيته إلى جانب مواقفه السياسية اليمينية المتشددة إزاء الفلسطينيين من جهة، والعرب في إسرائيل من جهة أخرى. ويُعتبر ليبرمان مناهضا للتيار المُتدين في إسرائيل. 

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