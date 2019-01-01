سلطنة عمان تعرب عن رفضها عزم إسرائيل ضم أراض بالضفة الغربية

مسقط /سما/

أعربت سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن ضم أراض فلسطينية في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت.

وأكد البيان على دعم مسقط للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان نتنياهو قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 17 أيلول/سبتمبر الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن (وادي الأردن) وشمال البحر الميت.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".

وأكّد نتنياهو أن هذه الخطوة ستُتخذ "مباشرة بعد الانتخابات.