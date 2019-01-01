انطلاق فعاليات مهرجان الطيبة الخامس عشر لتشجيع السياحة ولتسويق المنتوجات المحلية

رام الله / سما /

أفتتحت ظهر السبت فعاليات مهرجان الطيبة الخامس عشر لتشجيع السياحة ولتسويق المنتجات المحلية في الطيبة والاحتفال بمرور خمسة وعشرون عاما على تأسيس مجموعة شركات الطيبة تحت رعاية وحضور المطران عطا الله حنا ورؤساء وممثلي الكنائس المسيحية والراهبات ورؤساء وممثلي بلديات الطيبة ورام الله وبيرزيت وعين عريك وسفراء وممثلي الاتحاد الاوروبي والدول الأجنبية ورؤساء وممثلي المؤسسات والهيئات والجمعيات ورئيس النادي الارثوذكسي رام الله وكشافة شفا عمر واسرة مجموعة شركات الطيبة وحشد غفير من أهالي البلدة ومحافظات الوطن والزوار الأجانب وفلسطينيي الداخل

أبتدأ المهرجان بالصلاة الربانية ومباركة المهرجان قدمها المطران عطا الله حنا حيث القى كلمة رحب فيها بالحضور وقال نشكر الطيبة على حفاوة استقبالها لضيوفها الذين اتوا من جميع اجزاء الوطن ليشاركونا في هذا المهرجان الذي تعودنا كل عام بان نشارك فيه وحيا اهالي الطيبة والقائمين على هذا المهرجان وقدم الشكر للحضور من رؤساء كنائس وبلديات وقناصل وسفراء والمشاركين من مختلف الدول والمناطق وقال اننا شعب يعشق الحياة والكرامة وان شعبنا ما زال يقدم التضحيات من اجل حريته واستقلاله واضاف لقد اتينا من القدس العاصمة حاملين رسالة القدس وهي رسالة المحبة والاخوة والسلام

ألقى السيد داود كنعان الخوري كلمة مجموعة شركات الطيبة رحب فيها براعي الاحتفال وبالضيوف والحضور وشكرهم على مشاركتهم في افتتاح فعاليات مهرجان الطيبة الخامس عشر وقال للعام الخامس عشر على التوالي نقيم هذا المهرجان والذي يهدف لدعم اقتصادنا الوطني الفلسطيني وبلدتنا الطيبة وللترويج للسياحة الداخلية والخارجية ومن خلاله يرى العالم باننا شعب يريد الحياة والعيش بحرية وسلام على ارض فلسطين واليوم نطلق معا بافتتاح مهرجان الطيبة الذي أصبح تقليدا سنويا ومتنفسا موسميا ينتظره الجميع واضاف اننا نحتفل باليوبيل الفضي بمرور خمسة وعشرون عاما على تأسيس مجموعة شركات مصانع الطيبة والذي كان اولها مصنع الطيبة للبيرة الفلسطينية عام 1994 ومصنع الطيبة للنبيذ ومصنع الطيبة لزيت الزيتون وشركة الطيبة للخدمات الفندقية والسياحة واننا نصدر هذه المصنوعات لأكثر من خمسة عشر دولة اجنبية وشكر راعي الاحتفال ورؤساء البلديات والاتحاد الاوروبي وقناصل الدول الاجنبية والداعمين والعاملين على انجاح هذا المهرجان المميز

ثم توجه الحضور الى مكان المهرجان في مقر مجموعة الشركات يتقدمهم كشافة شفا عمر التي عزفت الحانها الشجية حيث قام سيادة المطران عطا الله حنا والسيدان داود ونديم الخوري بافتتاح فعاليات المهرجان

وتخلل فعاليات المهرجان التي أدارت عرافته ميروبي مخلوف عروض موسيقية وفلكلورية ودبكات ورقصات تقليدية قدمتها العديد من الفرق المحلية والاجنبية والفنان الكبير طوني قطان والرسوم على وجوه الاطفال ومشاركة عدد من المهرجين

بالإضافة إلى عرض للمنتجات المحلية من اللباس التقليدي والأطعمة الشعبية، ومنتجات الزيتون والجعة التي تشتهر بصناعتها بلدة الطيبة الشهيرة وستمتد فعاليات المهرجان لمدة يومين بحضور واسع من مختلف الجنسيات والثقافات.

وتختتم فعاليات المهرجان مساء اليوم بتقديم العديد من العروض المتنوعة من الفرق المحلية والأجنبية