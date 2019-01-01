الرجوب والصالح يفتتحان مشاريع في فقوعة ودير أبو ضعيف

جنين / سما /

افتتح محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مشروعي تأهيل وتعبيد مدخلي بلدتي دير أبو ضعيف، وفقوعة في محافظة جنين، واطلعا على أبرز احتياجات مجلس قروي تلفيت، وبلدية مرج ابن عامر من المشاريع التطويرية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمحافظة جنين اليوم السبت، استهلها الصالح بلقاء المحافظ الرجوب، حيث اطلعه الأخير على طبيعة الأوضاع الميدانية والأمنية والاقتصادية في المحافظة، بالإضافة إلى استعراض أبرز احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع التنموية والتطويرية والتي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

إلى ذلك، التقى الصالح بحضور المحافظ، ووكيل الوزارة أحمد غنيم، ورئيس الجامعة العربية الأمريكية علي أبو زهري، مع رئيس وأعضاء مجلس قروي تلفيت، وناقش معهم احتياجات البلدة، وضرورة العمل على توسعة المخطط الهيكلي مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير المنطقة المحيطة بحرم الجامعة العربية الأمريكية، حيث جرى الاطلاع خلال جولة ميدانية على محيط الجامعة وأبرز الاحتياجات.

كما والتقى الصالح برؤساء وأعضاء المجالس في كل من فقوعة، ودير أبو ضعيف، ومرج ابن عامر، وبحضور ممثلين عن الفعاليات الوطنية، واستمع منهم لأبرز المطالب والاحتياجات خاصة ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية، ومناقشة قضايا الكهرباء والمياه، والنفايات، والصرف الصحي، والتركيز على مشاريع تأهيل شبكات المياه نظراً لكونها أولوية.

من جهته، أشار الصالح إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بالموافقة على قيام كافة الهيئات المحلية بإعادة تأهيل شبكات المياه التي لديها والتي تزيد نسبة الفاقد فيها عن 30% على أن يتم تنزيل هذه التكاليف من ديون الهيئات لدى دائرة المياه.

وأكد الصالح أن طواقم الوزارة ستعمل على متابعة كافة الاحتياجات التي جرى طرحها خلال اللقاء والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة، من خلال التنسيق مع المحافظة والمديرية من أجل تحديد الأولويات الملحة للتنفيذ.