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الرئاسة تعقب على الهجوم الارهابي الذي استهدف منشآت نفطية سعودية

السبت 14 سبتمبر 2019 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تعقب على الهجوم الارهابي الذي استهدف منشآت نفطية سعودية


رام الله / سما /

أدانت الرئاسة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرته تصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، وقوف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية، وعلى قدرة المملكة على الانتصار على الارهاب والارهابيين.

وشددت الرئاسة على دعمها الكامل لكل الاجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها، مشيرة الى أن فلسطين وشعبها يحفظون للمملكة مواقفها المشرفة ووقوفها الدائم مع قضية فلسطين وكافة قضايا الأمتين العربية والاسلامية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد اعلنت عن تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة "أرامكو" من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، بعد استهدافهما بطائرات مسيرة صباح اليوم.

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