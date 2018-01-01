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إيران توقع عقدا مع شركة محلية لتطوير حقل غاز مشترك مع قطر

السبت 14 سبتمبر 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران توقع عقدا مع شركة محلية لتطوير حقل غاز مشترك مع قطر


طهران /وكالات /

وقعت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، عقدا مع مجموعة "بتروبارس" المحلية لتطوير حقل بلال البحري للغاز، المشترك مع قطر والواقع في مياه الخليج، بقيمة تبلغ نحو 440 مليون دولار.

ويهدف العقد المبرم بحضور وزير النفط الإيراني، يجين زنغنة، وفق صيغة إعادة الشراء، إلى تطوير شامل للحقل لإنتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز الغني في إطار جدول زمني يبلغ 34 شهرا.

وتتولى شركة "بتروبارس"، التي تعتبر جهة مقاولة، قيادة وإدارة العقد وإجراء دراسات حول المكامن وتصماميم الحفر وطرح العطاءات الفرعية، وتتعهد بالإفادة القصوى من إمكانيات وطاقات المقاولين ومصنعي القطع المحليين، والإشراف على المناقصات الفرعية.

وستقوم بمقتضاه بحفر 8 آبار وإنشاء وتركيب منصة بطاقة إنتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز الغني ومد سلسلة أنابيب بحرية بمسافة 20 كيلومترا.

وقال وزير النفط الإيراني، خلال مراسم التوقيع: "يبين العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات. فهي لم توقفنا، وما زلنا نعمل".

ويقع حقل بلال جنوب غرب جزيرة لاوان في الخليج وبالجانب الشرقي لحقل بارس الجنوبي، الذي يعتبر أكبر حقل للغاز في العالم.

ويأتي إبرام هذا العقد في الوقت الذي تواجه فيه إيران ضغوطا اقتصادية قاسية من قبل الولايات المتحدة، التي سبق أن انسحبت في 8 مايو 2018 من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية، وفرضت عقوبات قاسية عليها. 

المصدر: وكالات

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