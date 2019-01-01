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شاهد ..السيسي يعلق على اتهامات بإقامة مدفن عائلي بثمن باهظ وبناء قصور رئاسية

السبت 14 سبتمبر 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..السيسي يعلق على اتهامات بإقامة مدفن عائلي بثمن باهظ وبناء قصور رئاسية


القاهرة /وكالات/

وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مضمون مقاطع فيديو نشرت مؤخرا تتهمه والقوات المسلحة بإهدار المال العام، بالكذب، معتبرا أن مثل تلك الادعاءات تهدف لتحطيم إرادة المصريين.

وقال السيسي، في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ضمن مؤتمر الشباب الثامن في القاهرة، ردا على اتهامه بإنشاء مدفن باهظ الثمن لعائلته: "أنت النهارده جاي تضرب الصدق، اللي بقوله من غير أسماء فالطرح اللي بيطرح أو الموضوعات اللي بتطرح ممكن تكون حقيقة.. صحيح لما يتقال إن حالة الوفاة في أحداث القناة وبعدين اتأجلت 3 أيام لغاية لما نفتتح القناة، بقى الراجل ده يعمل في أهل بيته كده نصدقه تاني؟".

وتابع السيسي:  "الراجل ده عمل المدفن طب آه صحيح، طب على حساب مين؟.. الكلام ده بقوله الأجهزة قالتلي أبوس إيديك متقولوش.. ولكن علشان أريح كل مصري ومصرية موجودة في بيتهم، لا والله والله هذا كذب وافتراء.. كذب وافتراء".

وأضاف السيسي، تعليقا على اتهامه بتشييد قصور رئاسية جديدة وتجديد أخرى بمبالغ باهظة: "أيوة بابني قصور رئاسية، وحأبني، مش بعمل لي، مفيش حاجة باسمي ده باسم مصر".

واعتبر أن كل ما قيل خلال الأسبوعين الماضيين "هدفه تحطيم إرادة المصريين"، مضيفا أن الجيش المصري "جيش وطني وصلب، وصلابته نابعة من شرفه".

وأكد أن حجم المشروعات التي أشرفت عليها الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بلغ أرقاما قياسية، وضرب مثلا بحجم مشروعات الطرق والكباري التي بلغت 175 مليار جنيه. وأشار إلى أن جميع الهدايا التي قدمت له أثناء فترة رئاسته وهي تعادل 1000 مرة الأرقام التي أشيعت، سوف يكون مكانها متحف رئاسة الجمهورية، وليست له شخصيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات

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