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استشهاد 3 جنود مصريين و3 ارهابيين بهجوم في العريش

السبت 14 سبتمبر 2019 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 3 جنود مصريين و3 ارهابيين بهجوم في العريش


العريش / وكالات /

 لقي ثلاثة جنود مصريين مصرعهم وأصيب اثنان آخران، السبت، في هجوم نفذه مسلحون على أحد الحواجز العسكرية في مدينة العريش.

وأفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمدينة العريش "أن ثلاثة جنود استشهدوا، وأصيب اثنان آخران، بينما قتل ثلاثة إرهابيين، في هجوم استهدف كمين المحاجر في العريش".

وأوضحت المصادر، أن المسلحين أطلقوا باتجاه الكمين قذيفة "آر بي جي"، ثم اشتبكوا مع الجنود، ونتيجة لذلك استشهد ثلاثة جنود وقتل ثلاثة مسلحين، بينما لاذ باقي أفراد المجموعة المسلحة بالفرار.

وأضافت المصادر، أن الضحايا من الجنود نقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش.

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