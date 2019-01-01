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"الزراعة بغزة": الأيام القادمة ستشهد انخفاضًا بأسعار الدجاج

السبت 14 سبتمبر 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الزراعة بغزة": الأيام القادمة ستشهد انخفاضًا بأسعار الدجاج


غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة في غزة اليوم السبت، إن أسعار الدجاج في قطاع غزة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني، في حديثٍ صحفي، أن وزارته اتخذت سلسلة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الدواجن الملحوظ في أسواق القطاع خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر أن وزارته سمحت بإدخال الدجاج المبرد يوم الاثنين الماضي بنحو يسمح بالتحكم في أسعارها قدر المستطاع.

كما سمحت الوزارة بإدخال كميات من البيض اللاحم بما يضمن عودة الأمور إلى طبيعتها.

وأشار البسيوني، إلى أن هناك وفرة يتمتع بها السوق من حيث الكميات بشكل يسهل من عودة خط الإنتاج إلى التفريخ وإنتاج الدواجن خلال أيام قليلة وينتهي الارتفاع الملحوظ.

وأرجع أسباب ارتفاعه مؤخرًا إلى شح دخول البيض المخصب "اللاحم" لغزة ما تسبب بضعف القدرة الانتاجية، وشدة الحرارة.

إضافة إلى _وفق البسيوني_ تدني أسعاره خلال الأشهر الماضية وعزوف المزارعين عن التجارة بها خشية تكبد مزيد من الخسائر.

وأكد أن الوزارة ستواصل جهودها حتى تحقيق هدفها المتمثل بدعم المزارع وحماية المستهلك، بما يكفي القدرة الشرائية لدى المواطنين ويحقق هامش من الفائدة لدى المزارع.

وشهد سعر الدجاج اللاحم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ قفز سعر الكيلو الواحد من تسعة شواكل إلى 14 شيكل، ويستهلك القطاع شهريًا مليون و800 ألف دجاجة.

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