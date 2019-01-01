هيئة مقاومة الجدار تنظم حملة لقطف الزيتون في المناطق المهددة بالمصادرة

رام الله / سما /

قال مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله ابو رحمة، إن الهيئة تستعد الشهر القادم لحملة قطف ثمار الزيتون للوصول والمساعدة للمناطق الساخنة والمهددة بالمصادرة والتي يتسابق اليها المستوطنون لسرقة الثمار وتكسير الاشجار.

واضاف ابو رحمة لإذاعة فلسطين، ان الهيئة تعمل على كل المسارات في دعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستيطان سواء من خلال المتابعة القانونية وتوثيق الانتهاكات والجرائم وتفعيل المقاومة الشعبية، مشيرًا انه يتم التعامل مع كافة الاراضي بأن جميعها اراضي فلسطينية بعيدا عن تصنيفات اوسلو ( ا، ب ، ج).