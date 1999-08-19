بالاسماء.. انتخاب هيئة قيادية جديدة لأسرى الجهاد الإسلامي

غزة / سما/

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن أن لجنة الانتخابات المركزية لأسرى الحركة في سجون الاحتلال أنهت عملها بإعلان أسماء أعضاء الهيئة القيادية العليا الجديدة لأسراها.

وبحسب المؤسسة، فإن الانتخابات جرت على ثلاثة مراحل، حيث تم في المرحلة الأولى اختيار أعضاء المؤتمر العام، فيما تم انتخاب أعضاء مجلس شورى عام السجون في المرحلة الثانية، وتوجت المرحلة الثالثة باختيار أحد عشر عضواً للهيئة القيادية لأسرى الجهاد.

وبينت أن نتائج الانتخابات انتهت باختيار كل من الأسير عبد الله العارضة (أميراً عاماً للهيئة القيادية العليا) ، ومحمود عارضة (نائبًا له)، وأحمد دهيدي، وبهاء مصاروة "شبراوي"، وحسام عابد، ولؤي أبو نجمة، وماهر الهشلمون، ومحمد أبو طبيخ، ومحمد عمران، ومهند أبو عيشة، نبيل مغير، حيث سيتم توزيع المهام على باقي الأعضاء لاحقاً.

يشار إلى أن الأسير عبد الله العارضة سيكون خلفاً للأسير زيد بسيسي الأمير السابق للهيئة القيادية العليا.

والأسير العارضة ولد بتاريخ 29/08/1979م، وهو أعزب واعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 19/08/1999م، وحكم عليه بالسجن لـ (26) سنة على خلفية انتماءه ونشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

يشار إلى أن انتخابات الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال تجري كل عامين وفق نصوص اللائحة الداخلية، حيث يتم من خلالها اختيار أحد عشر عضواً للهيئة القيادية لتمثيل أسرى الجهاد أمام الفصائل وإدارة مصلحة السجون.