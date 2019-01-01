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"نضال العمال" تطالب بتطبيق شروط السلامة المهنية

السبت 14 سبتمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نضال العمال" تطالب بتطبيق شروط السلامة المهنية


نابلس / سما /

 استنكرت كتلة نضال العمال، الذراع العمالي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة نابلس، حادث العمل الذي راح ضحيته العامل الشاب عقاب إياد مسلم من بلدة تلفيت قضاء نابلس اثر سقوطه أثناء عمله في مدينة رام الله.

وطالبت الكتلة في بيان لها وزارة العمل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة قضية العامل مسلم إلى القضاء الفلسطيني، متسائلةً عن دور مفتشي العمل والرقابة على المشاريع والمصانع وورش البناء في توفير شروط العمل اللائق والآمن والالتزام بقانون العمل الفلسطيني.

كما طالبت أصحاب العمل بتوفير أدوات الصحة والسلامة المهنية للعمال خشية تعرضهم لإصابات العمل المختلفة وتعويضهم عن إصابتهم خلال العمل، وتأمين العمال لدى شركات التأمين.

ودعت الكتلة إلى فرض عقوبات على المخالفين والمستهترين بمجال الصحة والسلامة المهنية، وعدم الاستخفاف بأرواح العمال وحياتهم، مؤكدةً أن هناك إهمالا واضحا في مجال الصحة والسلامة المهنية استنادا إلى أعداد الوفيات والإصابات المتزايدة والتي تسجل شهريا.

وكان المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات قد اعلن عن مصرع عامل (22 عاما) من سكان بلدة تلفيت نتيجة سقوطه في عمارة قيد الانشاء بمدينة البيرة، وأن الشرطة والنيابة تحققان بالحادث.

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