  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ250 لميلاد المستكشف الشهير ألكسندر فون هومبولت

السبت 14 سبتمبر 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ250 لميلاد المستكشف الشهير ألكسندر فون هومبولت


وكالات / سما /

تحتفل ألمانيا اليوم السبت بالذكرى السنوية الـ250 لميلاد المستشكف وعالم النباتات الألماني الشهير ألكسندر فون هومبولت (1859-1769).

وبحضور حوالي 400 ضيف، سيُقام الاحتفال قبل ظهر اليوم في متحف "منتدى هومبولت" غير المكتمل حتى الآن، وهو قصر يُعاد ترميمه في وسط برلين بتكلفة تبلغ نحو 600 مليون يورو.

وعن مدى تأثير العالم الشهير، قالت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية، مونيكا جروترز: "ألكسندر فون هومبولت نموذج ورائد في التقارب نحو الغريب. لذلك فإنه لا يزال حاضرا حتى اليوم".

ومن المنتظر افتتاح متحف "منتدى هومبولت" في أيلول/سبتمبر عام .2020

وسيشارك في المعارض داخل المتحف "متحف الأعراق البشرية"، و"متحف الفن الآسيوي" التابع لـ "مؤسسة الإرث الثقافي البروسي"، وولاية برلين وجامعة هومبولت.

#ألمانيا #ألكسندر فون هومبولت

الأكثر قراءة اليوم

المغني يخرج عن صمته ويهاجم الرئيس عباس!

ابنة القيادي في حماس "محمد الخضري" توجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

عشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجيش اللبناني ينشر توضيحا حول صورة تجمع قائده مع "عميل إسرائيلي"

إسرائيل: الغزيون في الضفة غرباء غير شرعيين

بوتين حذر نتنياهو وهدد بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية في حال ضربها أهدافا بلبنان وسوريا

"الاندبندنت" تشن هجوماً على ترامب: هذا ما يحدث عندما يتولى المجانين سدة الحكم!

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ حماس : غزة تتعرض لمخطط تجويع لتصفية القضية

معاريف: أينما سنذهب ستلاحقنا غزة وليس صدفة أن يتم الحفاظ علي سياسة الغموض حولها

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن العميل العربي " رفيع المستوى" الذي جندته اسرائيل

بوتين حذر نتنياهو وهدد بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية في حال ضربها أهدافا بلبنان وسوريا

نتنياهو

نتنياهو: الحرب مع حماس امر لا مفر منه وقد تكون على عدة مراحل