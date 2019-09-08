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فوز منتخبنا للناشئين على المنتخب العماني

السبت 14 سبتمبر 2019 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز منتخبنا للناشئين على المنتخب العماني


رام الله / سما /

فاز المنتخب الوطني الفلسطيني للناشئين على المنتخب العماني 1/ صفر، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الخميس 12/9/2019 في العاصمة مسقط ، حيث يقيم فدائي الناشئين معسكره التدريبي استعدادا لتصفيات اسيا التي ستقام في ايران في الفترة من 16-23 ايلول الحالي .

وقال المدير الاداري للمنتخب محمد شطارة، ان هذا الفوز أعطى منتخبنا دفعة معنوية عشية انطلاق التصفيات ، وعزز ثقة للاعبين و رفع معنوياتهم ، وأعتبره ذلك دافعا كبيرا للذهاب الى التصفيات الاسيوية في ايران بروح عالية، و همة ،لتقديم مستوى طيب خلال المباريات ،خاصة وان المنتخب العماني كان قد فاز على منتخبنا في مباراة سابقة جرت يوم الثلاثاء بالنتيجة 3/1 .

وأقيمت المباراة على استاد السيب الرياضي .

سجل للفدائي اللاعب عبد الله شريتح .

ولا زال فدائي الناشئين يواصل معسكره التدريبي في ُعمان والذي بدأه يوم الاحد 8/9/2019 ويستمر لغاية 16/9/2019 عشية مغادرة الفدائي الى ايران .

ويخضع الفدائي لوجبة تدريبية مسائية يوميا ما عدا ايام المباريات في المعسكر الذي يقام بمدينة مسقط ،علما بأن التدريبات تقام على ملاعب مختلفة منها ملعب الحرس ، الملعب الفرعي لمجمع السلطان قابوس .

هذا وقد زار السفير الفلسطيني لدى سلطنة عمان تيسير فرحات بعثة المنتخب الوطني الخميس ظهرا حيث كان في استقباله الدكتور سبع كوكش والطاقمين الفني والاداري .

وتفقد السفير البعثة ،وأشاد بالتطور الذي حققه اللواء الرجوب على صعيد الحركة الرياضية الفلسطينية، و تمنى التوفيق لمنتخبنا مطالبا بمضاعفة الجهود من اجل التأهل الى الادوار المتقدمة في التصفيات .

#منتخب الناشئين #المنتخب العماني

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