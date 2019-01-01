5 أنواع من الملابس لا غنى عنها في خزانة الرجل

وكالات / سما /

كل منا قطعة معينة في ملابسه لا يمكنه الاستغناء عنها في خزانته الشخصية، قد تكون جينز أو تيشرت أو حذاء، ولكن بصفة عامة هناك 5 أنواع من الملابس لا يمكن للرجال الاستغناء عنها.

ملابس لا غنى عنها في خزانة الرجل

من أهم هذه الملابس هو الجينز الذي يعد قطعة لا غنى عنها، ويمكنك تنسيقه مع الملابس المختلفة ومع كل أنواع الأحذية.

ويعد التيشرت الأبيض أيضاً قطعة لا غنى عنها، ويتناسب مع كل أنواع البنطال أو الشورت، ويمكنك ارتداؤه أسفل الجواكت أو القمصان أو بمفرده.

أهم القطع في خزانة الرجل

القميص الأبيض أيضاً يعد قطعة عملية يمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات سواء الكاجوال أو الملابس الرسمية كالبدل.

ومن بين أهم القطع أيضاً هي السترة الرياضية التي يفضل منها السترات السوداء، ويمكن ارتداؤها مع كل أنواع الملابس، إلى جانب بساطتها الكبيرة والراحة في ارتدائها.

ومن أكثر أنواع الأحذية الملائمة لكل أنواع الملابس هي أحذية توب سايدر.