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ضبط لحوم دجاج مهرب في طولكرم

السبت 14 سبتمبر 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة طولكرم وبمساعدة الاجهزة الامنية، تمكن فجر اليوم السبت من ضبط 4 طن لحوم دجاج ممنوعة من التداول في طولكرم.

واضاف الجهاز انه بناءً على معلومات استخباراتية لدى الجهاز تفيد بوجود الكمية المذكورة داخل شاحنة قادمة من إسرائيل متواجدة في المحافظة، وبعد ضبطها واستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة ودائرة البيطرة أقرت التحفظ عليها كونها ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية بقرار من وزير الزراعة لحماية المنتج الوطني. واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#لحوم

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