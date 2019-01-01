احذر.. الوقوف أو الجلوس الخاطئ لفترات طويلة يصيبك بأمراض خطيرة

وكالات / سما /

جمعينا نضطر أحياناً إلى الوقوف أو الجلوس لأوقات وفترات طويلة، سواء بحكم أعمالنا على المكاتب أو الأعمال في ميادين عمل مفتوحة تحتاج منا إلى الوقوف لفترة طويلة، ولكن احذروا من ذلك فقد تكون له مضاعفات كبيرة.

وطريقة الجلوس أو الوقوف السليمة في حد ذاتها يمكنها أن تقلل من الإجهاد على ظهرك؛ ما ينتج إمكانية توسيع الرئتين وتقليصهما بشكل كامل عند الشهيق والزفير، والحماية من ارتفاع ضغط الدم المؤقت الذي ينتج عن طريقة الجلوس الخاطئة، ولكنه في العادة يكون مؤقتاً، ولكن يكون خطيراً على من يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن.

التخلص من زيادة الوزن

وقد تؤدي طريقة الجلوس الخاطئة أو الجلوس لفترات طويلة أيضاً إلى زيادة الوزن ويودي إلى اكتساب دهون كثيرة، وأيضاً قد يكون وقوفك بشكل خاطئ لفترة طويلة سبباً في آلام الظهر وخاصة المنطقة السفلية منه، في حين يؤدي الجلوس الخاطئ لفترة طويلة إلى الضغط على الأقراص الموجودة في العمود الفقري.

أسباب الشيخوخة المبكرة

والشيخوخة المبكرة قد تكون أحد الأعراض الناتجة عن الجلوس أو الوقوف بوضعية خاطئة للجسم لفترات طويلة؛ ولذلك عليك تجنب ذلك.