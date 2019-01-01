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مجدلاني: اجتماع للجنة التنفيذية بحضور السيد الرئيس غدا الأحد

السبت 14 سبتمبر 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: اجتماع للجنة التنفيذية بحضور السيد الرئيس غدا الأحد


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني انه يجري العمل لعقد اجتماع للجنة بحضو الرئيس محمود عباس قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واضاف مجدلاني لإذاعة فلسطين ان الاجتماع التشاوري الذي ستعقده التنفيذية يوم غد الآحد، سيبحث الاجراءات الاسرائيلية في القدس المحتلة واجراءات تتعلق بالدوائر وعملها، واخرى بتصويب العلاقة بين الحكومة ومؤسسات ودوائر منظمة التحرير.

واكد أن الموضوع السياسي ستكون له الأولوية لاسيما وان الاجتماع هو مرجعية عمل اللجان المتعلقة بتنفيذ قرار وقف كل اشكال العلاقة مع الاحتلال واي تقارير اخرى تقدمها هذه اللجان، مبيناً ان اعلان نتنياهو حول ضم الأغوار وشمال البحر الميت سيكون القضية الاساسية في الاجتماع.

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