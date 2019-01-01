السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ينتقد حملة نتنياهو الانتخابية

القدس المحتلة / سما /

وجه السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن ايندك، الذي شغل كذلك مهمة المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط، انتقادا اليوم اثناء حوار إذاعي الى نتنياهو.

ويأتي انتقاد ايندك لرئيس الوزراء الإسرائيلي في اعقاب نشره فيديو كدعاية انتخابية وفيه يستهدف خصمه السياسي، رئيس تحالف "أزرق ابيض"، بيني غانتس، ويتهمه بأنه يدعم فكرة الانسحاب من الضفة الغربية، لدرجة انه تعاون في هذا الامر مع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

وكتب السفير الأمريكي السابق، مارتن ايندك في تغريدة على حسابه على صفحات شبكة التواصل الاجتماعية "تويتر": "الحقيقة هي ان نتنياهو كان يدعم الخطة الأمنية التي وضعها الجنرال جون الون ولم يقل بأن ضم مناطق من الضفة الغربية امر ضروري".