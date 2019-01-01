  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ينتقد حملة نتنياهو الانتخابية

السبت 14 سبتمبر 2019 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ينتقد حملة نتنياهو الانتخابية


القدس المحتلة / سما /

وجه السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن ايندك، الذي شغل كذلك مهمة المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط، انتقادا اليوم اثناء حوار إذاعي الى نتنياهو.

ويأتي انتقاد ايندك لرئيس الوزراء الإسرائيلي في اعقاب نشره فيديو كدعاية انتخابية وفيه يستهدف خصمه السياسي، رئيس تحالف "أزرق ابيض"، بيني غانتس، ويتهمه بأنه يدعم فكرة الانسحاب من الضفة الغربية، لدرجة انه تعاون في هذا الامر مع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

وكتب السفير الأمريكي السابق، مارتن ايندك في تغريدة على حسابه على صفحات شبكة التواصل الاجتماعية "تويتر": "الحقيقة هي ان نتنياهو كان يدعم الخطة الأمنية التي وضعها الجنرال جون الون ولم يقل بأن ضم مناطق من الضفة الغربية امر ضروري".   

الأكثر قراءة اليوم

المغني يخرج عن صمته ويهاجم الرئيس عباس!

ابنة القيادي في حماس "محمد الخضري" توجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

عشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجيش اللبناني ينشر توضيحا حول صورة تجمع قائده مع "عميل إسرائيلي"

إسرائيل: الغزيون في الضفة غرباء غير شرعيين

"الاندبندنت" تشن هجوماً على ترامب: هذا ما يحدث عندما يتولى المجانين سدة الحكم!

ترامب في انتظار لقاء مع السيسي: أين دكتاتوري المفضل؟

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ حماس : غزة تتعرض لمخطط تجويع لتصفية القضية

معاريف: أينما سنذهب ستلاحقنا غزة وليس صدفة أن يتم الحفاظ علي سياسة الغموض حولها

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن العميل العربي " رفيع المستوى" الذي جندته اسرائيل

بوتين حذر نتنياهو وهدد بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية في حال ضربها أهدافا بلبنان وسوريا

نتنياهو

نتنياهو: الحرب مع حماس امر لا مفر منه وقد تكون على عدة مراحل