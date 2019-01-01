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نمو سريع لسوق الخدمات السحابية بالصين في الربع الثاني

السبت 14 سبتمبر 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نمو سريع لسوق الخدمات السحابية بالصين في الربع الثاني


وكالات / سما /

شهدت سوق خدمات البنية التحتية السحابية نموا سريعا في النصف الثاني من 2019، وفقا لتقرير صادر عن شركة (كاناليس) لبحوث سوق التكنولوجيا العالمية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الإنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية ارتفع بواقع 58 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.3 مليار دولار في النصف الثاني.

وقال دانييل ليو محلل البحوث بالشركة المذكورة أن المؤسسات الصينية، ولا سيما الشركات الناشئة والشركات والهيئات الحكومية، أضحت أكثر تطلعا لتطوير قدراتها الرقمية لاغتنام الفرص في السوق الاستهلاكية الهائلة القائمة على الإنترنت والهواتف النقالة في البلاد.

وصرح ليو لوكالة أنباء شينخوا أن "السوق السحابية الصينية في المرحلة الأولية من النمو"، مضيفا أن "المشاريع السحابية في مجالات مثل الإنترنت والفيديوهات والمدن الذكية والبيانات الكبرى تواصل نموها".

وأشار التقرير إلى أن المنافسة تزداد حدة، حيث يستثمر كبار مزودي الخدمات السحابية بشكل كبير من أجل تعزيز حضورهم السوقي.

وأضاف أن على بابا كلاود ظلت أكبر مزود بالخدمات السحابية، حيث مثلت مبيعاتها 43 بالمئة من السوق في الربع الثاني مع نمو سنوي بلغ 47 بالمئة.

ونمت مبيعات تنسنت كلاود بواقع 88 بالمئة في الربع الثاني، فيما ارتفعت مبيعات أمازون ويب سرفيسيز ومبيعات بايدو أيه.آي كلاود بنسبة 48 بالمئة و 92 بالمئة على الترتيب، بحسب التقرير.

#الصين

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