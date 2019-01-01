ظهور سبب جديد وراء عدم تحرك بيريز لضم نيمار

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سبب جديد وراء عدم تحرك ريال مدريد للتعاقد مع نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وحسب صحفية “الكونفيندسيال” الإسبانية الشهيرة، فإن رغم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجبًا قويًا بنيمار، إلا أنه لم يتحرك أبدًا في الميركاتو الصيفي الماضي للتوقيع مع النجم البرازيلي.

وأرجعت الصحيفة الإسبانية سبب ذلك القرار إلى أن رجل الأعمال الإسباني فضّل التركيز وضخ الأموال على تجديد ملعب سانتياجو برنابيو بدلًا من وصول نيمار المحتمل.

يذكر أن نيمار لا يزال مستمر مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، في حين أبرم الريال 6 صفقات صيفية بضم ألفونس أريولا وإيدير ميليتاو وإدين هازارد ورودريجو ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي.