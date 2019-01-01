  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ظهور سبب جديد وراء عدم تحرك بيريز لضم نيمار

السبت 14 سبتمبر 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظهور سبب جديد وراء عدم تحرك بيريز لضم نيمار


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سبب جديد وراء عدم تحرك ريال مدريد للتعاقد مع نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وحسب صحفية “الكونفيندسيال” الإسبانية الشهيرة، فإن رغم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجبًا قويًا بنيمار، إلا أنه لم يتحرك أبدًا في الميركاتو الصيفي الماضي للتوقيع مع النجم البرازيلي.

وأرجعت الصحيفة الإسبانية سبب ذلك القرار إلى أن رجل الأعمال الإسباني فضّل التركيز وضخ الأموال على تجديد ملعب سانتياجو برنابيو بدلًا من وصول نيمار المحتمل.

يذكر أن نيمار لا يزال مستمر مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، في حين أبرم الريال 6 صفقات صيفية بضم ألفونس أريولا وإيدير ميليتاو وإدين هازارد ورودريجو ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي.

#نيمار دا سيلفا

الأكثر قراءة اليوم

المغني يخرج عن صمته ويهاجم الرئيس عباس!

عشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

ابنة القيادي في حماس "محمد الخضري" توجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

إسرائيل: الغزيون في الضفة غرباء غير شرعيين

"الاندبندنت" تشن هجوماً على ترامب: هذا ما يحدث عندما يتولى المجانين سدة الحكم!

الجيش اللبناني ينشر توضيحا حول صورة تجمع قائده مع "عميل إسرائيلي"

نتنياهو يتهم مستشارًا لغانتس وأوباما بـ"فضيحة التجسس"

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ حماس : غزة تتعرض لمخطط تجويع لتصفية القضية

معاريف: أينما سنذهب ستلاحقنا غزة وليس صدفة أن يتم الحفاظ علي سياسة الغموض حولها

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن العميل العربي " رفيع المستوى" الذي جندته اسرائيل

بوتين حذر نتنياهو وهدد بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية في حال ضربها أهدافا بلبنان وسوريا

نتنياهو

نتنياهو: الحرب مع حماس امر لا مفر منه وقد تكون على عدة مراحل