4 لقاءات في دوري الممتازة والأولى اليوم

غزة / سما /

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز بإقامة مباراتين يلتقي فيهما خدمات الشاطئ مع شباب رفح على ملعب اليرموك بمدينة غزة، وشباب جباليا مع اتحاد خانيونس على ملعب فلسطين.

وفي اللقاء الأول يُتوقع أن يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث يأمل كلا الفريقين تحقيق الانتصار وكسب ثلاث نقاط غالية.

ويدخل "البحرية" اللقاء منتشياً بفوزه في الجولة الماضية على الأهلي، بعد أن كان قد تعادل في الجولة الأولى مع خدمات رفح حامل اللقب، مدشّناً انطلاقة جيدة له في البطولة، ومؤكداً رغبته في المنافسة على اللقب.

بدوره، يبحث شباب رفح عن فوزه الأول في البطولة، بعد أن استهل الدوري بالخسارة أمام غزة الرياضي ثم التعادل مع الهلال في المباراتين اللتين لعبهما على ميدانه، لتكون المواجهة الخارجية الأولى له أمام الشاطئ.

وعانى شباب رفح بشكل واضح من رحيل العديد من نجومه وفي مقدمتهم يسار الصباحين وسعيد السباخي، لكن مع ذلك يملك العديد من الأسماء الشابة القادرة على تصويب النتائج والدخول بقوة في سباق المنافسة على اللقب.

وفي اللقاء الآخر يبحث الفريقان عن الفوز الأول، بعد أن اكتفيا بالتعادل في الجولتين الأوليين، حيث تعادل شباب جباليا مع الصداقة واتحاد الشجاعية بنفس النتيجة 1-1، بينما تعادل اتحاد خانيونس مع جاره الشباب بدون أهداف ومع بيت حانون 1-1.

ويأمل "الثوار" تحقيق الفوز في المباراة وتأكيد رغبته في المنافسة على اللقب بعد أن تألق خلال الدوري الماضي وحل وصيفاً لخدمات رفح البطل، وبإمكانه تحقيق ذلك بالفعل في ظل امتلاكه تشكيلة قوية.

أما اتحاد خانيونس وبتشكيلة جديدة في معظمها، فيريد هو الآخر كتابة الانتصار الأول في البطولة، ودخول دائرة المنافسة على اللقب مبكراً، بعد أن تذبذبت نتائجه في المواسم الأخيرة وتأرجح تارة بين التواجد في المقدمة وتارة أخرى في مراكز القاع.

وفي دوري الدرجة الأولى، يشهد ملعب بيت حانون شمال غزة اليوم، مباراة قوية بين بيت حانون الأهلي وخدمات المغازي، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، بينما تقام مباراة ثانية اليوم بين خدمات خانيونس والعطاء على ملعب خانيونس.

ويبحث كل من بيت حانون والمغازي عن الفوز بعد أن حصد الأول 3 نقاط وجمع الثاني 4 نقاط في أول جولتين، إذ فاز "الحوانين" على الأقصى 1-0 ثم خسر أمام القادسية بنفس النتيجة، في حين فاز المغازي على الزيتون 4-2 ثم تعادل مع جاره خدمات النصيرات بدون أهداف.

ويستهدف كلا الفريقين حصد النقاط مبكراً من أجل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، إذ إنّ المغازي لا يزال يقاتل منذ مواسم للتواجد من جديد بين الكبار، بينما هبط بيت حانون في الدوري الماضي ويريد العودة بسرعة.

وفي المباراة الثانية، يبحث خدمات خانيونس كذلك عن التعويض بعد أن خسر في الجولة الثانية أمام الأقصى بهدف دون رد، بعد أن فاز في الجولة الأولى على نماء بهدفين نظيفين.

ويتطلع خدمات خانيونس للعودة بسرعة إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد من هبوطه، ويدرك جيداً أن تذبذب النتائج لن يكون في صالحه، كون المنافسة ستكون قوية وشرسة على خطف بطاقتي الصعود.

في المقابل، يمني العطاء النفس بتحقيق أول فوز ولم لا التعادل، بعد خسر في الجولتين الأوليين أمام خدمات البريج 3-2 ونماء 3-0، ليتذيل مبكراً جدول الترتيب.