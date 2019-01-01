ماندزوكيتش يقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي

وكالات / سما /
أفادت تقارير صحفية أن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في مفاوضات متقدمة لمغادرة يوفنتوس للدوري الأمريكي ، وفقاً لسكاي سبورتس.
تم استبعاد المهاجم من قائمة يوفنتوس لمباراة يوم السبت في الدوري الايطالي ضد فيورنتينا ، في انتظار انتقال محتمل.
وتلقى المهاجم الكرواتي عروضاً للاحتراف في الخليج لكن وفقاً لصحيفة لا “غازيتا ديلو سبورت”، و وكالشيوميركاتو.ويب، فهو غير مهتم بمثل هذه الخطوة.
العرض الذي أثار اهتمام ماندزوكيتش هو من الدوري الأمريكي من نادي (LAFC).
وفقًا لخبير النقل في سكاي سبورت إيطاليا جيانلوكا دي مارزيو ، فإن المخضرم الكرواتي مهتم بالانتقال إلى لوس أنجلوس.