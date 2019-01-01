  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ماندزوكيتش يقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي

السبت 14 سبتمبر 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماندزوكيتش يقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية أن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في مفاوضات متقدمة لمغادرة يوفنتوس للدوري الأمريكي ، وفقاً لسكاي سبورتس.

تم استبعاد المهاجم من قائمة يوفنتوس لمباراة يوم السبت في الدوري الايطالي ضد فيورنتينا ، في انتظار انتقال محتمل.

وتلقى المهاجم الكرواتي عروضاً للاحتراف في الخليج لكن وفقاً لصحيفة لا “غازيتا ديلو سبورت”، و وكالشيوميركاتو.ويب، فهو غير مهتم بمثل هذه الخطوة.

العرض الذي أثار اهتمام ماندزوكيتش هو من الدوري الأمريكي من نادي (LAFC).

وفقًا لخبير النقل في سكاي سبورت إيطاليا جيانلوكا دي مارزيو ، فإن المخضرم الكرواتي مهتم بالانتقال إلى لوس أنجلوس.

#الدوري الأمريكي #ماريو ماندزوكيتش

الأكثر قراءة اليوم

المغني يخرج عن صمته ويهاجم الرئيس عباس!

عشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

ابنة القيادي في حماس "محمد الخضري" توجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

إسرائيل: الغزيون في الضفة غرباء غير شرعيين

"الاندبندنت" تشن هجوماً على ترامب: هذا ما يحدث عندما يتولى المجانين سدة الحكم!

الجيش اللبناني ينشر توضيحا حول صورة تجمع قائده مع "عميل إسرائيلي"

نتنياهو يتهم مستشارًا لغانتس وأوباما بـ"فضيحة التجسس"

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ حماس : غزة تتعرض لمخطط تجويع لتصفية القضية

معاريف: أينما سنذهب ستلاحقنا غزة وليس صدفة أن يتم الحفاظ علي سياسة الغموض حولها

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن العميل العربي " رفيع المستوى" الذي جندته اسرائيل

بوتين حذر نتنياهو وهدد بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية في حال ضربها أهدافا بلبنان وسوريا

نتنياهو

نتنياهو: الحرب مع حماس امر لا مفر منه وقد تكون على عدة مراحل