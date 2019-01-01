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برشلونة يتلقى صدمة بشأن مدة غياب أومتيتي

السبت 14 سبتمبر 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتلقى صدمة بشأن مدة غياب أومتيتي


وكالات / سما /

لن يتواجد مدافع برشلونة، صامويل أومتيتي في مواجهة فالنسيا يوم السبت في الدوري الإسباني بعدما تم تشخيص إصابته في مشط القدم الثاني للقدم اليمنى وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع.

اكتشف الأطباء في النادي الإصابة الجديدة خلال بعض الاختبارات للاعب الذي خضع لها منذ عودته بإصابة مع المنتخب الفرنسي.

وكان أومتيتي قد غادر معسكر منتخب فرنسا في الالتزام الدولي الأخير حيث غاب عن لقاء اندورا كما غاب ضد ألبانيا. وكان الاتحاد الفرنسي قد أعلن تعرضه لكدمة في القدم اليمنى. وكان ديشان قد استبعده من القائمة الأولية قبل أن يقوم بإدراجه كبديل لأيمريك لابورت المصاب.

بعد لقائه بالأطباء الفرنسيين ، حصل اللاعب على تصريح لمغادرة المعسكر

بدأ أومتيتي موسمه بطريقة سيئة للغاية. لم يلعب مع فرنسا ولا مع برشلونة. فالفيردي لم يمنحه أي دقيقة حتى في الجولات الثلاثة من الدوري الإسباني ضد أتلتيك بيلباو، ريال بيتيس، وأوساسونا.

#برشلونة #صامويل أومتيتي

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