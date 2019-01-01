جوارديولا ينصح ستيرلينج بشأن مقارنته بميسي ورونالدو !

وكالات / سما /

وجه السيد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق نادي مانشستر سيتي نصيحة هامة للاعبه، رحيم ستيرلينج، في ضوء مقارنته ب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويعيش الجناح الإنجليزي تطوراً هائلاً على الصعيد التهديفي في الفترة الأخيرة، حيث وقع على أفضل سجل تهديفي في مسيرته الموسم الماضي من خلال إحراز 25 هدفاً، كما بدأ هذا الموسم بشكل أكثر من رائع من خلال تسجيل 6 أهداف في 5 مباريات لأزرق مانشستر ليتربع على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدرب التاريخي لبرشلونة الإسباني طالب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بعدم الاسمتاع إلى مثل هذه المقارنات، حيث أنه يرى أن لاعب ليفربول الإنجليزي السابق لم يصل بعد إلى مستوى الثنائي العالمي الذي احتكر جائزة الكرة الذهبية لعشر سنوات متتالية.

صاحب الـ 48 عاماً صرح إلى الصحفيين خلال المؤتمر الخاص بمباراة نورويتش سيتي قائلاً “أنا سعيد للغاية من أجله، للطريقة التي يلعب بها هنا ومع المنتخب الوطني، ولكن نأمل ألا يستمع أو يقرأ هذا النوع من الأشياء. لا أحد يمكن مقارنته برونالدو وميسي”.

وأضاف “لا أعرف ما إذا كان الأفضل في إنجلترا، أنت الصحفي، ولكن بما أننا كنا معاً، ليس فقط الآن، كان لا يُصدق، مع أخلاقيات عمل عظيمة، هو رجل لطيف، لذا أنا سعيد من أجله”.